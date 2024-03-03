3 أيام.. إجازة عيد الفطر 2024 مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص

أيام قليلة ويحل شهر رمضان 2024 ومعه الاستعداد لـ إجازة عيد الفطر 2024 لما لهما من مكانة دينية خاصة منتظرة من العام للعام للاحتفال بهم وبطقوسهم الإيمانية الخاصة.

ننشر في التقرير التالي أيام إجازة عيد الفطر 2024 وفق الجدول الزمني لإجازات عام 2024 مع انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء لإعلان الإجازة الرسمية لعيد الفطر وتكون مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2024

وفق الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك تكون الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر الإجازة للخميس 11 أبريل 2024 وأخر يوم هو الجمعة 12 أبريل 2024.

موعد شهر رمضان 2024

وحددت الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024 أول أيام شهر رمضان 2024 وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر يوم 29 شعبان 1445 لتأكيد هذا الموعد لشهر رمضان 2024.

إجازات شهر مارس 2024

يوم الجمعة 8 مارس 2024

يوم السبت 9 مارس 2024

يوم الجمعة 15 مارس 2024

يوم السبت 16 مارس 2024

يوم الجمعة 22 مارس 2024

يوم السبت 23 مارس 2024

يوم الجمعة 29 مارس 2024

يوم السبت 30 مارس 2024

إجازات شهر ابريل 2024

الجمعة 5 ابريل 2024

السبت 6 ابريل 2024

الاربعاء 10 ابريل 2024 اجازة عيد الفطر

الخميس 11 ابريل 2024 اجازة عيد الفطر

الجمعة 12 ابريل 2024 اجازة عيد الفطر

السبت 13 ابريل 2024

الجمعة 19 ابريل 2024

السبت 20 ابريل 2024

الخميس ٢٥ أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الجمعة 26 ابريل 2024

السبت 27 ابريل 2024

الإجازات الرسمية 2024

الاربعاء ١ مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال

الاثنين ٦ مايو 2024 عيد شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى

الاثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)

الاثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو ١٩٥٢)

الاثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

الاحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر ١٩٧٣)