إجازات شهر فبراير 2024 وموعد أول الإجازات الرسمية في السنة
يزداد البحث عن إجازات شهر فبراير 2024 والذي لم يتبق على انتهائه الكثير استعدادًا لاستقبال شهر مارس وهو الشهر الموعد لاستقبال شهر رمضان الكريم في الحادي عشر وفق الحسابات الفلكية.
وننشر في هذا التقرير اجازات شهر فبراير 2024 والاجازات المنتظرة خلال العام الجاري 2024 وفق أجندة الاجازات الرسمية الصادرة من الحكومة.
إجازات شهر فبراير 2024
تبقى يومان فقط عطلات أسبوعية في شهر فبراير 2024، ولا يوجد أي اجازات رسمية منتظرة خلال الأيام المتبقية من الشهر.
العطلات الاسبوعية المتبقية في شهر فبراير 2024
الجمعة 23 فبراير 2024
السبت 24 فبراير 2024
العطلات الأسبوعية شهر مارس 2024
يوم الجمعة 1 مارس 2024
يوم السبت 2 مارس 2024
يوم الجمعة 8 مارس 2024
يوم السبت 9 مارس 2024
يوم الجمعة 15 مارس 2024
يوم السبت 16 مارس 2024
يوم الجمعة 22 مارس 2024
يوم السبت 23 مارس 2024
يوم الجمعة 29 مارس 2024
يوم السبت 30 مارس 2024
الإجازات الرسمية في عام 2024
تبدأ أولى الاجازات الرسمية في عام 2024 بداية من إجازة عيد الفطر المبارك في 10 ابريل 2024 وفق الحسابات الفلكية وتستغرق 3 أيام تنتهي 12 أبريل 2024.
ويكون تسلسل أيام الاجازات الرسمية المتبقية خلال العام كالتالي
- الخميس ٢٥ أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)
- الأربعاء ١ مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال
- الإثنين ٦ مايو 2024 عيد شم النسيم
- الأحد ١٦ يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى
- الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
- الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)
- الإثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية
- الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو ١٩٥٢)
- الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
- الأحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر ١٩٧٣)