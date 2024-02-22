إجازات شهر فبراير 2024 وموعد أول الإجازات الرسمية في السنة

يزداد البحث عن إجازات شهر فبراير 2024 والذي لم يتبق على انتهائه الكثير استعدادًا لاستقبال شهر مارس وهو الشهر الموعد لاستقبال شهر رمضان الكريم في الحادي عشر وفق الحسابات الفلكية.

وننشر في هذا التقرير اجازات شهر فبراير 2024 والاجازات المنتظرة خلال العام الجاري 2024 وفق أجندة الاجازات الرسمية الصادرة من الحكومة.

إجازات شهر فبراير 2024

تبقى يومان فقط عطلات أسبوعية في شهر فبراير 2024، ولا يوجد أي اجازات رسمية منتظرة خلال الأيام المتبقية من الشهر.

العطلات الاسبوعية المتبقية في شهر فبراير 2024

الجمعة 23 فبراير 2024

السبت 24 فبراير 2024

العطلات الأسبوعية شهر مارس 2024

يوم الجمعة 1 مارس 2024

يوم السبت 2 مارس 2024

يوم الجمعة 8 مارس 2024

يوم السبت 9 مارس 2024

يوم الجمعة 15 مارس 2024

يوم السبت 16 مارس 2024

يوم الجمعة 22 مارس 2024

يوم السبت 23 مارس 2024

يوم الجمعة 29 مارس 2024

يوم السبت 30 مارس 2024

الإجازات الرسمية في عام 2024

تبدأ أولى الاجازات الرسمية في عام 2024 بداية من إجازة عيد الفطر المبارك في 10 ابريل 2024 وفق الحسابات الفلكية وتستغرق 3 أيام تنتهي 12 أبريل 2024.

ويكون تسلسل أيام الاجازات الرسمية المتبقية خلال العام كالتالي