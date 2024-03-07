قبل رمضان.. تعرف على الخضروات قليلة الكربوهيدرات

تختلف حصة الخضار التي يجب أن تتناولها في اليوم حسب العمر والجنس والوزن والطول والنشاط البدني، ومع ذلك، يحتاج معظم البالغين إلى ما بين كوبين إلى أربعة أكواب من الخضار يوميًا.

ومع ذلك، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 10% فقط من البالغين عادةً ما يلبون هذه الاحتياجات أولئك الذين يراقبون تناولهم للكربوهيدرات، لأن بعض الخضروات الشعبية لا تزال تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

وكما جاء فى موقع "هيلث"، فإن العديد من الخضروات تحتوي في الواقع على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ونسبة عالية من الألياف، مما يجعلها إضافة رائعة للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

قرنبيط

القرنبيط هو من الخضروات المشهورة في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، إنها خضروات صليبية منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن. يمكن طحنه واستخدامه كبديل للحبوب منخفض الكربوهيدرات أو حتى كقشرة بيتزا للحصول على نكهة منخفضة الكربوهيدرات على طريقة كلاسيكية على الإطلاق.

ويوفر كوب واحد من القرنبيط 27 سعرة حرارية، و5 جرام من الكربوهيدرات، و2 جرام من الألياف. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد لفيتامين C، حيث يحتوي على 51 ملليجرام (مجم) أو 45% من القيمة اليومية لكل كوب.

بروكلي

يحتوي البروكلي، وهو من الخضروات الصليبية الأخرى، على العديد من العناصر الغذائية المهمة على الرغم من كونه منخفض الكربوهيدرات. كوب واحد من البروكلي يوفر حوالي 30 سعرة حرارية و5 جرام من الكربوهيدرات. توفر كل حصة أيضًا حوالي 2 جرام من الألياف وجرعات من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين C.4



نبات الهليون

يأتي الهليون بألوان مختلفة، بما في ذلك الأخضر والأرجواني والأبيض. إنها خضروات شعبية في فصل الربيع ولكن يمكن الاستمتاع بها على مدار العام. في حين يتم تقديم الهليون عادة مطهوًا على البخار أو مشويًا، إلا أن الهليون الخام يمكن أن يضيف قطعة من القرمشة إلى الوجبات الباردة مثل السلطات أو أطباق السوشي.

يوفر كوب واحد من الهليون الخام ما يقرب من 27 سعرة حرارية، و5 جرام من الكربوهيدرات، وحوالي 3 جرام من الألياف. كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين K، وهو ضروري لتخثر الدم، وحمض الفوليك، وهو ضروري لتخليق الحمض النووي.