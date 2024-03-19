الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدًا.. أول أيام فصل الربيع رسميًا.. والنهار والليل يتساويان

الشتاء
الشتاء

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع "الاعتدال الربيعى"، حيث يبدأ الاعتدال الربيعى غدا الأربعاء 20 مارس.

وفى هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار، حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه، حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك أو يكون ظلك أقصر ما يمكن، مع ملاحظة أن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.

اقتران الأجرام السماوية يعني رؤية أحدهما قرب الآخر في السماء

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أن اقتران الأجرام السماوية يعني رؤية أحدهما قرب الآخر في السماء في نطاق محدد من الدرجات القوسية عند مشاهدتهما من الأرض، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وأشار تادرس إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

فصل الشتاء الشمس كمية الإشعاع نصفي الكرة الأرضية الظهيرة والصحاري

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