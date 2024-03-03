زيت الذرة وفول الصويا وجوز الهند.. إليك أضرار وفوائد الزيوت للصحة

عندما يتعلق الأمر بالطهي، فإن نوع الزيت الذي تستخدمه يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك وكذلك على طعم الطعام الذي تقوم بإعداده تدعي بعض الزيوت أنها صحية، ولكن هناك زيوت أخرى خطيرة ويجب تجنبه.

سنتعرف هنا على الجانب المظلم لزيوت الطهي، ونكشف عن الزيوت السيئة التي قد تكون مختبئة في خزائن مطبخك.

زيت الذرة: هذا الزيت، الغني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، يحتل مرتبة عالية في قائمة مسببات الطهي، على الرغم من استخدامه بشكل شائع، إلا أن خصائصه الغذائية تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

زيت فول الصويا: يستخدم على نطاق واسع ولكن ليس بدون جدل، يثير زيت فول الصويا الدهشة بسبب محتواه المرتفع من أوميجا 6، على الرغم من شعبيتها، قد يرغب الأفراد المهتمين بالصحة في إعادة النظر في مكانها في مخزن مؤنهم.

زيت جوز الهند: يحظى هذا المنتج الاستوائي المفضل بمراجعات مختلطة من خبراء الصحة. زيت جوز الهند غني بالدهون المشبعة، مما يؤدي إلى انقسام الآراء، حيث يعتبر الاعتدال هو مفتاح استهلاكه.

زيت عباد الشمس: على الرغم من أنه يبدو بريئًا، إلا أن زيت عباد الشمس يحمل سرًا غامضًا: وفرة الأحماض الدهنية أوميجا 6، على الرغم من أنه خيار شائع للطهي، إلا أن تأثيره على الصحة يستدعي التدقيق.

حذر من الزيوت المهدرجة جزئيًا تشكل الزيوت المهدرجة جزئيًا، المنتشرة في الأطعمة المصنعة، تهديدًا خطيرًا للصحة بسبب محتواها من الدهون المتحولة. يزيد استهلاك هذه الزيوت من خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات الصحية الأخرى، مما يجعلها خطرًا يجب تجنبه بأي ثمن. وأفضل مثال على ذلك هو الزيوت المستخدمة في قلي رقائق البطاطس المقرمشة.

الزيوت مثل الذرة والكانولا وفول الصويا، والتي غالبًا ما توصف بأنها زيوت نباتية، لا ترقى بالضرورة إلى مستوى صورتها الصحية.

تجد هذه الزيوت المحملة بالدهون غير الصحية طريقها إلى العديد من الأطباق، مما يساهم دون قصد في مشاكل النظام الغذائي.

إن اختيار الزيت المناسب يتجاوز المحتوى الغذائي؛ تلعب عوامل مثل نقطة الدخان دورًا حاسمًا. استخدمي الزيوت التي تحتوي على نقاط دخان أعلى، مثل زيت الأفوكادو أو زيت بذور العنب، للطهي على درجة حرارة عالية.

بالنسبة للتتبيلات أو الطهي على نار خفيفة، يسود زيت الزيتون البكر الممتاز، حيث يقدم نكهة وفوائد صحية.

في المرة القادمة التي تتناول فيها زجاجة زيت الطهي تلك، فكر في أن الاختيار الذي تتخذه اليوم يشكل صحتك غدًا. اختر بحكمة، ودع إبداعاتك الطهوية تتألق بالنكهة والحيوية.