جمال رائف: انتصار العاشر من رمضان هو الأعظم فى التاريخ الحديث

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية أكدت أن التنمية في سيناء أولوية على أجندة القيادة السياسية المصرية.

وأضاف "رائف" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن عوائد التنمية الخاصة بسيناء هي أمن قومي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعمير سيناء على جميع الأصعدة.

وتابع أن: "الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا جدًا بتنمية سيناء واعتبرت أن التنمية هي العبور الثاني، والعبور بسيناء أيضًا إلى الجمهورية الجديدة".

وأكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية شاملة لتنمية سيناء، موضحًا أن ما نشهده الآن من طفرة تنموية هي استكمالًا لانتصارات الـ10 من رمضان، مؤكدًا أن انتصار العاشر من رمضان هو النصر الأعظم في التاريخ الحديث حيث استطاعت الدولة المصرية من خلال استرداد الأرض وتحقيق السلام على أرض الواقع.