أستاذ علاقات دولية: زيارة بلينكن للشرق الأوسط لكسر جمود العملية السياسية بشأن غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، تأتي لكسر الجمود في العملية السياسية بخصوص غزة.

وأضافت "زهران" في مداخلة لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تأتي في محاولة لانتزاع هدنة إنسانية؛ لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في المقام الأول، وإعادة تسويق الأبعاد الإنسانية في المقام الثاني، خاصة مع تفاقم الأوضاع الحرجة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول احتواء التمدد الإسرائيلي في قطاع غزة، وتنفيذ هدنة إنسانية بالاتفاق مع مصر.