مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية: 35% من مبانى قطاع غزة دُمرت أو تضررت

أعلن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، اليوم الخميس، تقييمًا محدثًا عن الأضرار التي لحقت بالمباني فى قطاع غزة، والذي أشار إلى أن 35% من مباني القطاع دمرت أو تضررت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

آخر الصور تم جمعها في 29 فبراير الماضي

جاء ذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي تم جمعها في 29 فبراير 2024 عن زيادة كبيرة فى الدمار مقارنة بالتقييمات السابقة.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 65 شهيدًا و92 مصابًا، مما أدى ذلك لارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31.988 شهيد و74.188 مصاب منذ 7 أكتوبر.

واستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة، لليوم الـ167 على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.