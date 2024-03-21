الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية: 35% من مبانى قطاع غزة دُمرت أو تضررت

غزة
غزة

أعلن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، اليوم الخميس، تقييمًا محدثًا عن الأضرار التي لحقت بالمباني فى قطاع غزة، والذي أشار إلى أن 35% من مباني القطاع دمرت أو تضررت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

آخر الصور تم جمعها في 29  فبراير الماضي

جاء ذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي تم جمعها في 29 فبراير 2024 عن زيادة كبيرة فى الدمار مقارنة بالتقييمات السابقة.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 65 شهيدًا و92 مصابًا، مما أدى ذلك لارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31.988 شهيد و74.188 مصاب منذ 7 أكتوبر.

واستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مدينة غزة، لليوم الـ167 على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.

الأمم المتحدة للأقمار الصناعية الامم المتحدة قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": خروج مجمع الشفاء الطبى من الخدمة تمامًا وانقطاع الاتصالات مع طواقمه

مايا مرسى تهدى الرئيس السيسى عددًا تذكاريًا فى يوم المرأة المصرية

الرئيس السيسي يحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024

نسف مبنى الجراحات.. مجمع الشفاء يكشف جرائم الاحتلال المستمرة ضد المنشآت الطبية

بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الدائمين فى المنطقة

"لابيد" يطالب بحكومة جديدة تواجه أكبر أزمة خارجية فى تاريخ إسرائيل

للمرة الخامسة على التوالى.. الفيدرالى الأمريكى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة