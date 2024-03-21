القباج: من المتوقع زيادة أعداد كبار السن 3 أضعاف خلال 50 عامًا 

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تحقيقًا لمبادئ المصلحة لكبار السن الذين يواجهون ظروفًا صعبة تحول دون رعاية أنفسهن في مكان آمن، تُشرِف وزارة التضامن الاجتماعي على 147 دار رعاية اجتماعية لكبار السن سواء كانت خاصة أو حكومية أو أهلية بالإضافة إلى 51 مؤسسة للكبار بلا مأوى لحمايتهم من كل الأخطار، وتم تطوير برنامج "رفيق المسن" للرعاية المنزلية.

وأضافت في كلمتها خلال حفل يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كبار السن تتزايد أعدادهم عامًا بعد عام، ومن المتوقع أن تزيد الأعداد 3 أضعاف خلال الـ50 عامًا المُقبلة مما يستدعي التفكير والتدبر في تركيبة السكان في الموارد المترتبة على تلك السيادة لذا؛ قامت اللجنة العليا لكبار السن تحت إشراف وزارة التضامن وبعضوية أكثر من 16 وزارة وهيئة بإعداد المسوَّدة الأولى من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتلك الفئة الموقرة، ولفتت إلى تطوير قاعدة بيانات موثقة وموحدة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقي الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.