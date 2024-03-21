الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: المرأة المصرية محور أمن واستقرار الوطن.. ومصدر إلهام لا ينقطع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المرأة المصرية هي محور أمن واستقرار الوطن، ومصدر إلهام لا ينقطع.

وأضاف، في كلمته خلال حفل يوم المرأة المصرية، بمركز المنارة، اليوم الخميس، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المرأة المصرية ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأمين.

وأكد الرئيس السيسي أنه لا يميز السيدات عن الرجال في سوق العمل، مشيدًا بكلاهما: "معندناش تمييز كمسئولين.. وكل الناس في مصر كويسين أوي، سواء رجل أو امرأة".

يوم المرأة المصرية

ويشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه، وذلك خلال مشاركته في حفل يوم المرأة المصرية بمركز المنارة.

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