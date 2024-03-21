الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

مشاركته في حفل يوم
مشاركته في حفل يوم المرأة المصرية بمركز المنارة

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقي الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه، وذلك خلال مشاركته في حفل يوم المرأة المصرية بمركز المنارة.

وخلال كلمته، مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء: "معيط مش موجود يا دكتور مصطفى.. وبراحتك بقى"، في إشارة إلى وزير المالية محمد معيط.

وتحدَّث الرئيس السيسي، إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مازحًا: "خدي حقك الأول.. لو نزلتي دكتور مصطفى مش هيدفع خلاص، أنا بقولك الدكتور مصطفى هيبقى قدام الناس مش هيقدر يقول لأ".

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.

الرئيس السيسي عيد الأم مدبولي وزيرة التضامن احتفالية يوم المرأة المصرية

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