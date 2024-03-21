وزيرة التخطيط: 33 ألف موظفة مستفيدة من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية اهتمت ببناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة.



وأضافت "السعيد" خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بحضور الرئيس السيسي وقرينته: "أدى تفعيل مشاركة المرأة فى التطوير المؤسسي إلى ارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة نحو 51%، منهم 26% على درجات قيادية و23% من مساعدي الوزراء".



وتابعت: "نجحنا في بناء قدرات 300 سيدة من مختلف المحافظات تأهل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في إيطاليا".



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.