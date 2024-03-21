بـ44 وحدة تشغيل.. "القومى للمرأة" يدرب سيدات عانين ويلات الحرب من كل مكان

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عرض فيلم تسجيلي عن دور المجلس القومي للمرأة والذي استقبل ودرب ضيوف مصر من كل مكان، حيث سيدات عانين من ويلات الحرب وطاردهن الموت، وذلك من خلال 44 مشغلًا ووحدة إنتاجية.

احتفالية يوم المرأة المصرية

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.