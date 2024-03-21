الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حفل يوم المرأة المصرية..

وزيرة التخطيط للرئيس السيسى: "شكرًا على تقديرك للمرأة"

جريدة الدستور

وجَّهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رسالة خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربة فيها عن امتنانها لتقديره لدور المرأة في البيت أو العمل.

وقالت، خلال كلمتها في حفل يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عايزة أشكر حضرتك مش على التمكين السياسي والاقتصادي اللي واضح للجميع، ولكن بصفتي أمًا وأستاذة جامعية، عشت فترة كبيرة وسط الشباب".

وأضافت: "بشكر حضرتك على الخطاب الرئاسي، والرسائل المجتمعية، اللي من خلالها أكدت فيها في كل مناسبة على دور المرأة، سواء في البيت أو العمل، ومكانتها، وأهم شيء تقديرك لكفاءتها".

وتابعت: "المنظومة القيمية اللي حضرتك بترسيها هي أهم منظومة قيم واللي تخص احترام وتقدير المرأة في المجتمع، وهي منظومة محتاجينها لبناتنا وأولادنا، ويكفي إن حضرتك أطلقت على المرأة المصرية (عظيمات مصر)".

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

هالة السعيد وزيرة التخطيط يوم المرأة المصرية احتفالية يوم المرأة المصرية الرئيس السيسي

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