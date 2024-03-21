فى يومها.. جهود الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة
سلطت "إكسترا نيوز"، بمناسبة الاحتفال بـعيد الأم، الضوء على جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:
- زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة لـ8 وزيرات في 2021.
- مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات بمجلس الشيوخ من 10 إلى 20 مقعدًا.
- وصلت 16 نائبة إلى برلمان مصر 2021.
- شهد معدل البطالة انخفاضًا بين الإناث ليسجل 16% عام 2021.
- صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018.
- إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
- تواجدت المرأة بقوة في جميع المناصب الحكومية.