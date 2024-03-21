فى يومها.. جهود الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة

سلطت "إكسترا نيوز"، بمناسبة الاحتفال بـعيد الأم، الضوء على جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:

- زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة لـ8 وزيرات في 2021.

- مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات بمجلس الشيوخ من 10 إلى 20 مقعدًا.

- وصلت 16 نائبة إلى برلمان مصر 2021.

- شهد معدل البطالة انخفاضًا بين الإناث ليسجل 16% عام 2021.

- صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018.

- إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

- تواجدت المرأة بقوة في جميع المناصب الحكومية.

