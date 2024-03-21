الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى يومها.. جهود الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة

جريدة الدستور

سلطت "إكسترا نيوز"، بمناسبة الاحتفال بـعيد الأم، الضوء على جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي: 
- زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة لـ8 وزيرات في 2021.
- مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات بمجلس الشيوخ من 10 إلى 20 مقعدًا.
- وصلت 16 نائبة إلى برلمان مصر 2021.
- شهد معدل البطالة انخفاضًا بين الإناث ليسجل 16% عام 2021.
- صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018.
- إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
- تواجدت المرأة بقوة في جميع المناصب الحكومية.
 

عيد الأم الدولة المصرية جهود الدولة المرأة تمكين المرأة

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