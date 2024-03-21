الخميس 21 مارس 2024
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توك شو

أستاذ اقتصاد: الدولة المصرية خلقت مناخًا يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات

الاستثمارات
الاستثمارات

تحدث محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية خلقت مناخًا يُشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن توقيت إعلان الحزمة الاجتماعية مهم للغاية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتفشي حالة اللا يقين.

وتابع: "جهود الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي خلقت وضعًا مميزًا داخل البلاد على مستوى الاستثمارات وزيادة تدفقها منذ عام 2021"، مشيرًا إلى أن الصفقات التي طرحتها الدولة مؤخرًا في ظل تغير الأيديولوجية وتبني وثيقة ملكية الدولة أتاحت المجال أمام القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن تطوير البنية التحتية والتشريعية، وتوفير المناخ الأمني الجيد، أسهم في تهيئة المناخ أمام جذب الاستثمارات للداخل المصري وخلق الفرص الاستثمارية الكبيرة.

الاستثمار جذب الاستثمار مصر جهود الدولة مناخ الاستثمار

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