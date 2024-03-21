وجَّهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحية إعزاز وتقدير إلى كل أم فلسطينية شجاعة تعلّم البشرية دروسًا في الصمود.

وقالت "السعيد" إن الدولة المصرية لم تكتف بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بل امتدت لعقد شراكات ناجحة لبناء قيادات نسائية شابة لضخ دماء جديدة في مختلف المؤسسات.

وأشادت، في كلمتها خلال حفل يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"- ببرامج التدريب من خلال الشراكة مع المجلس القومي للمرأة، والتي كان أبرزها مشروع زيادة مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.