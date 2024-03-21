الرئيس السيسى: تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تحافظ على أسرتها ووطنها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة إلى الشعب المصري بجميع أطيافه، بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومناسبة الصيام الأكبر للأشقاء الأقباط.



وقال خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية: "كل عام وأنتم بخير، والشعب المصري في سلام وأمان، بمناسبة شهر رمضان والصوم الكبير، وكل عام وأنتم بخير جميعًا".



وتابع: "اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم في تقليد سنوى متجدد، بسيدات مصر العظيمات، أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين، أسمى معاني الصبر والكفاح، ساعية بكل إخلاص للحفاظ على أسرتها ووطنها".