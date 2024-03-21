الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حفل يوم المرأة المصرية..

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في لفتة إنسانية، لبَّى الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب إحدى الأمهات المثاليات "شهيرة راضي"، وهي أم لابن من ذوي الهمم، بأن يقف نجلها على المسرح.

واحتضن الرئيس السيسي نجلها وحرص على الحديث معه ممسكًا بيده.

ويشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع. 

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