الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يقبل رأس الأم المثالية شادية عبدالكريم فى احتفالية عيد الأم

الرئيس السيسي يقبل
الرئيس السيسي يقبل رأس الأم المثالية شادية عبدالكريم

قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي يد ورأس الأم المثالية السيدة شادية عبدالكريم، وهي أم من ذوي الهمم، في لفتة إنسانية حيث تعد هذه السيدة إحدى ذوي الهمم، المكرمات أمام الرئيس السيسي باحتفالية يوم المرأة المصرية.


ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي شادية عبدالكريم احتفالية يوم المرأة المصرية يوم المرأة المصرية عيد الأم

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