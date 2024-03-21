الرئيس السيسى يقبل رأس الأم المثالية شادية عبدالكريم فى احتفالية عيد الأم

قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي يد ورأس الأم المثالية السيدة شادية عبدالكريم، وهي أم من ذوي الهمم، في لفتة إنسانية حيث تعد هذه السيدة إحدى ذوي الهمم، المكرمات أمام الرئيس السيسي باحتفالية يوم المرأة المصرية.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.