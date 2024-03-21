الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يوم المرأة المصرية.. الرئيس السيسى يُكرِّم عددًا من أمهات الشهداء

الرئيس السيسي يُكرِّم
الرئيس السيسي يُكرِّم عددًا من أمهات الشهداء

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من أمهات الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وذلك ضمن احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024 بمركز المنارة، والمُذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز".

تكريم الأم المثالية 

وكان من بين الأمهات اللاتي حصلن على التكريم اليوم، السيدة هدى عبدالحميد، أم الشهيد من الشرطة المدنية، والسيدة صباح دياب، أم الشهيد من القوات المسلحة.

ويشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.

السيسي تكريم المرأة المصرية المرأة المثالية امهات الشهداء اكسترا نيوز

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