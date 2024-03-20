الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير مصرفي: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية نهاية شهر رمضان

السلع الاستهلاكية
السلع الاستهلاكية

قال الدكتور أحمد دسوقي، خبير مصرفي، إنه حدث حراك داخل القطاع المصرفي الفترة الماضية بصورة ملحوظة، وهذا الحراك هو من يحدد عملية التسعير في الأسواق.

السلع الاستهلاكية 

وأكد الدكتور أحمد الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال” مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك أربع سلع لهم أولوية الخروج من الجمارك سريعًا، وتتمثل تلك السلع في مستلزمات الإنتاج، الأعلاف، الأدوية، والسلع الغذائية.

انخفاض الأسعار 

وأضاف في حديثه، أن حجم الإفراج الذي تم على مستوى القطاع المصرفي وصل إلى 2 مليار من أصل 6 مليار، معبرًا: "في غضون ثلاثة أسابيع سيتم التخلص من عملية إخراج السلع من الجمارك، وهذا الطرح سوف يعمل على اتزان الأسواق الفترة المقبلة، نتيجة توافر السلع بكثرة في الأسواق".

وأشار إلى أنه سوف يكون هناك انخفاض ملحوظ في أسعار السلع مع نهاية شهر رمضان المبارك.

أحمد دسوقي اكسترا نيوز مال وأعمال إنجي طاهر الإفراج عن السلع

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة