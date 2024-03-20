خبير مصرفي: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية نهاية شهر رمضان

قال الدكتور أحمد دسوقي، خبير مصرفي، إنه حدث حراك داخل القطاع المصرفي الفترة الماضية بصورة ملحوظة، وهذا الحراك هو من يحدد عملية التسعير في الأسواق.

السلع الاستهلاكية

وأكد الدكتور أحمد الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال” مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك أربع سلع لهم أولوية الخروج من الجمارك سريعًا، وتتمثل تلك السلع في مستلزمات الإنتاج، الأعلاف، الأدوية، والسلع الغذائية.

انخفاض الأسعار

وأضاف في حديثه، أن حجم الإفراج الذي تم على مستوى القطاع المصرفي وصل إلى 2 مليار من أصل 6 مليار، معبرًا: "في غضون ثلاثة أسابيع سيتم التخلص من عملية إخراج السلع من الجمارك، وهذا الطرح سوف يعمل على اتزان الأسواق الفترة المقبلة، نتيجة توافر السلع بكثرة في الأسواق".

وأشار إلى أنه سوف يكون هناك انخفاض ملحوظ في أسعار السلع مع نهاية شهر رمضان المبارك.