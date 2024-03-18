الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون يكشف عن القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر

قطاع معالجة المياه
قطاع معالجة المياه

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، إن الكثير من دول العالم أعلنت الفترة الماضية عن رفع مستوى شراكتها مع الدولة المصرية، وهذا الزخم الاستثماري العالمي نتيجة حتمية بسبب الفرص الاستثمارية التي ضختها مصر في ظل الأزمات العالمية الأخيرة.

الاستثمار في مصر

أكد الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر قطاع معالجة المياه، البنية التحتية الخاصة بخطوط الاتصالات بين مصر وأروبا، مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأضاف في حديثه، أن هناك رغبة داخل الاتحاد الأوروبي بإنشاء جامعة داخل الأراضي المصرية، لذا أعين أوروبا أصبحت تتجه إلى الأراضي المصرية.

أزمة الطاقة العالمية 

وتابع: "أوروبا تواجه أزمة كبيرة وهي أزمة الغاز الطبيعي، وألمانيا لديها رغبة ملحة في إنتاج الهيدروجين الأخضر من داخل مصر خاصة بعد الأزمة التي حدثت في روسيا وأكرانيا".

أحمد سعيد أستاذ قانون تجاري مال وأعمال اكسترا نيوز إنجي طاهر

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