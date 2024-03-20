الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد شوبير: أمتلك من الشعبية فى اتحاد الكرة ما يؤهلنى للفور فى الانتخابات بأى وقت

أحمد شوبير
أحمد شوبير

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه لا يجد مَن يصلح لاتحاد الكرة في الفترة الحالية على الإطلاق، موضحًا: "مش لاقي حد قدامي دلوقتي صالح للمنصب ده".

انتخابات اتحاد الكرة 

وأكد أحمد شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "بالنسبة إلى هاني أبو ريدة فهو يصلح بإمكانياته الدولية، ولكن في عام 2019 مشينا كلنا، فزنا في 3 مباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثم خسرنا من جنوب أفريقيا، ولكن في البطولة الأخيرة لم يفز المنتخب في أي مباراة، نحن غادرنا مناصبنا ولم يفعل أعضاء اتحاد الكرة الحالي ذلك، لأن الظروف والأحداث والمعطيات تتغير".

مصير الكرة المصرية 


وتابع: "لا أستطيع تحديد مَن يصلح لاتحاد الكرة، لا أعرف من سيخوض الانتخابات، ومعلوماتي أن هاني أبو ريدة مش عاوز ينزل الانتخابات".

واستطرد: "أمتلك من الشعبية فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم ما يجعلني قادر على تحقيق النجاح في الانتخابات".

احمد شوبير قناة المحور بسمة وهبة العرافة انتخابات اتحاد الكرة

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