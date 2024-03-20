الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مش هقف مع حد".. شوبير يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الجبلاية

شوبير مع أبو ريدة
شوبير مع أبو ريدة - أرشيفية

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير إنّه كان يتواصل بصعوبة مع هاني أبوريدة عندما كانا يعملان سويًا في اتحاد الكرة.

انتخابات اتحاد الكرة 

وأكد  شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور" و"النهار": "دلوقتي أنا كأحمد شوبير أنا مش هترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة ولا هقف مع هاني أبوريدة ولا عمرو الجنايني ولا أحمد مجاهد ولا جمال علام ولا هقف مع حد خالص".

الصالح العام

وتابع "هشوف الصالح العام وهحسب مين الناس الأفضل بالنسبة للانتخابات، معنديش مصالح وأنا اللي ممكن أخلي كفة حد توزن على حد في انتخابات اتحاد الكرة، أنا جامد، ومش بقول إني ممكن أجيب رئيس الاتحاد، ولكن لي شعبية جيدة في الجمعية العمومية، وزمان وأنا صغير كنت بستغل منصبي وعملي في الإعلام، وخرجت من اتحاد الكرة في عام 2009 حتى عام 2019 عندما عدت للعمل ولكني استمررت 6 شهور".

احمد شوبير العرافة المحور النهار الإعلامي احمد شوبير بسمة وهبة

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