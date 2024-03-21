فى يوم المرأة.. "إكسترا نيوز" تستعرض فيلمًا قصيرًا بعنوان "العمر الذهبى"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، في أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية لعام 2024، فيلمًا قصيرًا يحمل عنوان "العمر الذهبي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي.

الاهتمام بكبار السن

وتناول الفيلم فكرة الاهتمام بكبار السن، أي كل من تجاوز عمره الـ60 عامًا، كما أن هذه الفئة ما هي إلا سنوات كثيرة من الحكمة والخبرة في الحياة.

وأكد الفيلم، أن أم الأم "الجدة" تتمتع بقدر كبير من الحكمة والفطنة، وهذه الفئة يجب أن تحصل على رعاية تليق بها في هذا العمر، لذا يجب توفير معاش مناسب للشخص المسن، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي له.

وأشار إلى، أن الأديان السماوية، وأخلاقيات المجتمع تحثنا على رعاية كبار السن، وتقديم الخدمات لهم بشكل كامل ومثالي، فالحياة بعد عمر الـ60 فصل مختلف في الدنيا لا يدركه سوى هذه الفئة.

تكريم المرأة المصرية



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.