شوبير يكشف سر الـ5 ملايين جنيه "لبيع" الخطيب فى انتخابات الأهلى

قال الإعلامي أحمد شوبير إنه لن يتنازل عن دعمه الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات الأخيرة للنادي الأهلي.

أضاف "شوبير"، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر قناتي "المحور" و"الحياة": "اتعرض عليا 5 ملايين جنيه علشان موقفش مع الكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي ورفضت ووقتها مستقبلي في الشغل كان متهدد، ولو اتعرض عليا 100 مليون علشان موقفش مع الخطيب بردو هارفض".

دعم الخطيب

تابع "لما كنت شغال في أحدى القنوات وقت انتخابات الأهلي، مالك القناة قال لي إحنا جايلنا إعلانات كتير جدًا بس تغيّر موقفك من دعم الخطيب في الانتخابات، فقلت له لأ مش هغير موقفي، فقال لي: "ليه.. لو الخطيب خسر مش هينفع تطلع تاني في القناة قلت له لأ.. الخطيب هيكسب".

وواصل: "قائمة الخطيب لا عملت إعلانات في المحطة ولا أنا باخد مقابل إعلانات وأنا دايمًا برنامجي بيجيب أعلى إعلانات ووقتها كنا المحطة الوحيدة اللي معملوش فيها إعلانات رغم دعمنا لهم، لكن كان وجهة نظرهم صح حتى لا يسيء فهمها".