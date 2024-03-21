من احتفالية الأم المثالية.. وزيرة التضامن تتقدم بخالص التهنئة للمرأة المصرية

تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بخالص التحية والتهنئة للمرأة المصرية، قائلة: "تقدير وتحية لكل أم ربت وضحت فداءً لأسرتها ومجتمعها".

يوم المرأة المصرية

وقالت "القباج"، خلال كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز: "نور ورحمة للأمهات اللاتي رحلن عن الحياة، ودائمًا وأبدًا يبقى أثرهن في الذاكرة".

تحدي الصعاب



وتابعت: "كل عام ومصرنا الحبيبة قادرة على تخطي الصعاب، وترتقي بمزيد من الفكر والوعي والعمل".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.