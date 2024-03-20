الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد شوبير لـ"العرافة": مزهقتش من الخناقات والمشاكل دة شغلي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

عبر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن عدم اهتمامه بكثرة مشكلاته في الوسط الرياضي، قائلًا: “مزهقتش من الخناقات والمشاكل، دة شغلي”.

افتعال الأزمات

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناتي "المحور" و"النهار"، أنه لا يتعمد افتعال المشكلات والأزمات، لكنه يفجر القضايا بحكم عمله في المجال الإعلامي، وهو ما يسبب له المشكلات.

وتابع: "هو أنا هطلع في برنامجي كل يوم هغني يا واد يا تقيل يا واد يا جميل يا مجنني، ولا لازم أطلع أفجر قضايا وأقول أحداث وموضوعات، دي طبيعة شغلي وأنا مش بزهق من المشاكل".

المصداقية الإعلامية 

واستطرد: "المشكلات والخناقات ليست من صميم عملي، وأنا لا أفتعل المشكلات، لأن أهم شيء هو المصداقية وتفجير القضايا، ثمة قضايا كثيرة قد لا يفجرها أو يثيرها البعض، أنا أفعل ذلك، وهو ما يسبب المشكلات، قد أكون على خلاف مع مدرب أو إداري أو مجلس إدارة".

احمد شوبير العرافة المحور النهار بسمة وهبة

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