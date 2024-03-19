عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير مستقبل رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، خلال الموسم المقبل وسط اهتمام كبير من نادي الزمالك.

وقال شوبير، في تصريحات عبر قناة “النهار”: “رمضان صبحي قالّي بنفسه أنا يا هرجع الأهلي، يا مش هلعب تاني في مصر بعد بيراميدز”.

وقرر مسؤولو بيراميدز عقد جلسة سرية مع رمضان صبحي نجم الفريق، لمعرفة إمكانية تمديد تعاقده مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل، بعدما تردد وجود رغبة لدى اللاعب للانتقال للزمالك مع نهاية الموسم الجاري، ويرغب مجلس الإدارة في الإبقاء على خدمات اللاعب حفاظًا على استقرار الفريق.

ويواصل رمضان جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، البرنامج التأهيلي الذي ووضع له من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها واللحاق بتدريبات الفريق.

ويعاني اللاعب من الإصابة بشرخ في الضلع الأيسر؛ بعد التحام قوي مع زميله بالفريق أحمد توفيق خلال تدريبات الفريق.

ومن المنتظرعودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد أسبوع، بعد الانتهاء من فترة العلاج والتأهيل التي يخضع لها فى الوقت الراهن.

من جانب آخر، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال.

يأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الأيام المقبلة.