رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل طلب رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

ودخل الزمالك في مفاوضات قوية في وقت سابق مع رمضان صبحي لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم مركز الجناح الأيسر.

المصدر أكد في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن رمضان طلب الحصول على ما يقرب من 35 مليون جنيه في الموسم.

الأمر قوبل بالرفض من إدارة الزمالك التي ترى أن الأمر سيتسبب في أزمة داخل غرفة خلع الملابس خاصة أن الإدارة تسعى لإعادة هيكلة ملف العقود بداية من الموسم الجديد.

ويتبقى في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز موسم واحد، حيث ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون العودة لمسئولي بيراميدز من الأساس.

وخاض رمضان صبحي 15 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في مختلف المسابقات، ونجح خلالها في تسجيل هدف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة فيوتشر بالكونفيدرالية

وفي سياق آخر أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري .

ويتكون طاقم التحكيم من جلال جيد حكماً للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.

ومن جانبه، أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وخاض "زيزو" تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.