عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

عندما يريد متابع كرة القدم معرفة موقف فريقه المفضل في أي دوري في العالم عليه فقط أن ينظر إلى جدول الترتيب ليعرف ما يريده لكن في “دورى نايل” لن يكفي النظر إلى جدول ترتيب الدورى لمعرفة الترتيب الحقيقي للفرق.

في دوري نايل هذا الموسم وبعد انتهاء الأسبوع السادس عشر هناك فريقين فقط لعبا 16 مباراة وهما بلدية المحلة والبنك الأهلي وهناك فرق خاضت 15 مباراة وأخرى لعبت 14 مباراة وصولا إلى الأهلي أقل الفرق خوضا للمباريات في دوري هذا الموسم ولعب 8 مباريات فقط.

ونظرا للعدد الكبير من المباريات المؤجلة يجد متابع دوري نايل نفسه في حاجة لمعرفة عدد النقاط التي فقدها كل فريق لمعرفة الترتيب الحقيقي للفرق وبحساب عدد المباريات التي خاضها كل فريق وعدد النقاط التي فقدها يكون ترتيب الدوري المصري كما يلي..

جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل" وفقا لعدد النقاط المفقودة

1. الأهلى لعب 8 مباريات وفقد سبع نقاط

2. بيراميدز لعب 12 مباراة وفقد 11 نقطة

3. المصري لعب 14 مباراة وفقد 15 نقطة

4. الزمالك لعب 11 مباراة وفقد 18 نقطة

5. الاتحاد السكندري لعب 14 مباراة وفقد 18 نقطة

6. إنبي لعب 15 مباراة وفقد 19 نقطة

7. الجونة لعب 14 مباراة وفقد 20 نقطة

8. سيراميكا كليوباترا لعب 14 مباراة وفقد 21 نقطة

9. مودرن فيوتشر لعب 13 مباراة وفقد 22 نقطة

10. طلائع الجيش لعب 14 مباراة وفقد 22 نقطة

11. زد إف سي لعب 15 مباراة وفقد 22 نقطة

12. سموحة لعب 15 مباراة وفقد 23 نقطة

13. فاركو لعب 14 مباراة وفقد 31 نقطة

14. الإسماعيلي لعب 15 مباراة وفقد 31 نقطة

15. بلدية المحلة لعب 16 مباراة وفقد 32 نقطة

16. البنك الأهلي لعب 16 مباراة وفقد 33 نقطة

17. المقاولون العرب لعب 15 مباراة وفقد 36 نقطة

18. الداخلية لعب 15 مباراة وفقد 36 نقطة.

ويشهد دوري نايل فترة توقف لحين انتهاء التوقف الدولي، إذ يخوض المنتخب الوطني دورة ودية تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري.