حسام أشرف ينفرد بصدارة هدافي دوري نايل لمدة 19 يوما حتى نهاية مارس

انفرد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بصدارة هدافي دوري نايل بعد انتهاء مباريات الأسبوع السادس عشر برصيد عشرة أهداف متقدما بفارق هدفين عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري و المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا وبفارق ثلاثة أهداف عن مصطفى زيكو مهاجم زد إف سي.

وسيبقي حسام أشرف في صدارة هدافي دوري نايل لمدة 19 يوما حتى تستأنف المسابقة يوم 31 مارس الجاري.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع ال16

1.حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد عشرة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

2.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 8 أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء.

3.المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" برصيد 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4.مصطفى زيكو" إف سي زد " برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء.

5. ميدو جابر"المصري" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " والجزائري أحمد قندوسي" سيراميكا كليوباترا "وفادي فريد "سموحة " وكريم بامبو "البنك الأهلي" ومحمد سالم "المقاولون" ولكل منهم خمسة أهداف.

6.الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " وأحمد سيد زيزو "الزمالك" والتونسي فخر الدين بن يوسف " المصري " والكونغولي فيستون ماييلي" بيراميدز " وحسام حسن "سموحة" وأحمد أمين أوفا "انبي" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون "وأسامة فيصل "البنك الأهلي "ولكل منهم 4 أهداف.

7.المغربي رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست "الأهلي" وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي "والغاني بنجامين بواتينج " الاتحاد السكندري "والجزائري غيلاس جناوي ومحمد الشامي " المصري " ولكل منهم ثلاثة أهداف.

8.محمود قاعود والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا " طلائع الجيش " ووليد علي فرج والسوداني سيف تيري " فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" والنيجيري صديق أوجولا وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وشادي حسين "زد إف سي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9.كريم فؤاد والفلسطيني وسام أبوعلي وحسين الشحات "الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" والتونسي معتز زدام "المصري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى وإبراهيم عادل "بيراميدز" وعمرو قلاوة " سموحة " وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا" انبي" ولكل منهم هدفين.

10. أحمد علاء "المقاولون" ومحمد فتح الله كماتشو " طلائع الجيش" ومحمد شكري والنيجيري جون إيبوكا ومحمد إبراهيم ومروان عثمان "سيراميكا كليوباترا" وأحمد شريف وعمرو جمال "فاركو" وأيمن سعد موكا ورضا صلاح "الجونة" والأوغندي الأن كيامبادي "الداخلية" والنيجيري فافور حكيم وعبد الرحمن سمانة وإسلام مرزوق وأحمد رضا "بلدية المحلة" ورأفت خليل ومحمد سمير" إف سي زد "ولكل منهم هدفين.