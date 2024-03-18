عاجل.. بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

قرر مسئولو نادي بيراميدز عقد جلسة سرية مع رمضان صبحي نجم الفريق، لمعرفة إمكانية تمديد تعاقده مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل، بعدما تردد وجود رغبة لدى اللاعب للانتقال للزمالك مع نهاية الموسم الجاري، ويرغب مجلس الإدارة في الإبقاء على خدمات اللاعب حفاظًا على استقرار الفريق.

ويواصل رمضان، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، البرنامج التأهيلي الذي وُضع له من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها واللحاق بتدريبات الفريق.

ويعاني اللاعب من الإصابة بشرخ في الضلع الأيسر؛ بعد التحام قوي مع زميله بالفريق أحمد توفيق خلال تدريبات الفريق.

ومن المنتظرعودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد أسبوع، بعد الانتهاء من فترة العلاج والتأهيل التي يخضع لها فى الوقت الراهن.

من جانب آخر، أعلن النادي عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال.

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الأيام المقبلة.

ويعد أسامة جلال واحدًا من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية، ويقدم مستويات مميزة مع النادي وحرمته الإصابة من التواجد في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مع المنتخب الأول في كوت ديفوار.

وسبق لأسامة جلال أن توج مع المنتخب الوطني للشباب بلقب بطولة إفريقيا تحت ٢٣ سنة بالقاهرة عام ٢٠١٩، كما خاض مع المنتخب الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو عام ٢٠٢٢.

ويخوض بيراميدز 3 مواجهات ودية خلال فترة توقف الدوري، ويلعب الفريق مواجهات أمام عثماثون طنطا يوم الأحد الموافق 17 مارس، على أن يكون ثاني المواجهات أمام غزل المحلة يوم 23 مارس، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة بلدية المحلة يوم 27 مارس.

ويستأنف بيراميدز مواجهات الدوري يوم 2 أبريل بلقاء طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي، قبل مواجهة الجونة يوم 8 أبريل.