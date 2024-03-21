الرئيس السيسي يكرم عددًا من النماذج المشرفة في يوم المرأة المصرية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من النماذج المشرفة في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 في مختلف المجالات.

الدكتور نادية اسكندر زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا

الدكتورة نجلاء أنور مصطفي الأهواني

الأحت سميحة راغب بشاي

الدكتورة مني صالح حسنين الصبان

الدكتورة مايسة أنور المفتي

الدكتورة تيسير توفيق أبو النصر

الدكتورة رهام عبدالله سلامة نصر

الراهبة دميانة بالميلاد ماري

دكتورة ايمان صلاح الدين المحلاوي

الدكتورة مني محمد سعيد الحديدي

ويشهد الرئيس حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث يتم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.