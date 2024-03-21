الرئيس السيسى يكرم مايسة المفتى صاحبة المشروع القومى لمحو الأمية

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة مايسة أنور المفتى، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024 في مختلف المجالات.

نماذج مشرفة

تُعد الدكتورة مايسة أنور المفتى، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية أستاذ جامعية في علم نفس الأطفال، من النماذج المشرفة، وهدفها الأهم هو محو الأمية في مصر.

يوم المرأة المصرية

شهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيِّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.