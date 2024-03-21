القاهرة الإخبارية: أمريكا ترفض عودة حماس للساحة السياسية وحكم غزة

قال رامي جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري جولة سادسة في الشرق الأوسط منذ بدء هذه الأزمة والحرب في 7 أكتوبر الماضي، وتضمنت هذه الجولة بالأمس السعودية واليوم في مصر وغدًا سيكون في إسرائيل، وأضيفت الأخيرة في هذه الجولة التي كان مقررا لها في القاهرة والرياض فقط.

وأضاف "جبر"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجولة بشكل عام تتناول عدة قضايا على رأسها زيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين أصبحوا يعانون من أوضاع إنسانية سيئة، والأمر الثاني هو مباحثات التوصل إلى هدنة واتفاق وقف إطلاق نار مؤقت يساعد في تدفق المساعدات ويسهم خروج المزيد من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

قضية الانتصار على حماس

وأشار، إلى أن قضية الانتصار على حماس، وهي قضية سيطرحها "بلينكن" عندما يزور إسرائيل نهاية هذا الأسبوع، بجانب قضية تثيرها واشنطن هذه المرة، حيث إنها ترى أن هناك ضرورة في التباحث بشأنها وهي مسألة حكم غزة في فترة ما بعد الحرب، وأمريكا عبرت بشكل واضح بأنها ترفض أن تعود حركة حماس إلى الساحة السياسية في غزة وأنه لا يجب أن تحكم غزة بعد الآن.

