الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: أمريكا ترفض عودة حماس للساحة السياسية وحكم غزة

حماس
حماس

قال رامي جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري جولة سادسة في الشرق الأوسط منذ بدء هذه الأزمة والحرب في 7 أكتوبر الماضي، وتضمنت هذه الجولة بالأمس السعودية واليوم في مصر وغدًا سيكون في إسرائيل، وأضيفت الأخيرة في هذه الجولة التي كان مقررا لها في القاهرة والرياض فقط.

 

وأضاف "جبر"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجولة بشكل عام تتناول عدة قضايا على رأسها زيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين أصبحوا يعانون من أوضاع إنسانية سيئة، والأمر الثاني هو مباحثات التوصل إلى هدنة واتفاق وقف إطلاق نار مؤقت يساعد في تدفق المساعدات ويسهم خروج المزيد من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

 

قضية الانتصار على حماس

وأشار، إلى أن قضية الانتصار على حماس، وهي قضية سيطرحها "بلينكن" عندما يزور إسرائيل نهاية هذا الأسبوع، بجانب قضية تثيرها واشنطن هذه المرة، حيث إنها ترى أن هناك ضرورة في التباحث بشأنها وهي مسألة حكم غزة في فترة ما بعد الحرب، وأمريكا عبرت بشكل واضح بأنها ترفض أن تعود حركة حماس إلى الساحة السياسية في غزة وأنه لا يجب أن تحكم غزة بعد الآن.
 

القاهرة الإخبارية بلينكن جولة سادسة الشرق الأوسط 7 أكتوبر حماس

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يكرم مايسة المفتى صاحبة المشروع القومى لمحو الأمية

الرئيس السيسي يكرم الأخت سمية راغب رائدة التعليم فى مصر

"القاهرة الإخبارية": "لابيد" يفتح النار على الحكومة الإسرائيلية

بوريل: الاتحاد الأوروبى سيطلب وقفًا مستدامًا لإطلاق النار فى غزة

على جمعة: التحول الجنسى يجوز بشروط

على جمعة يوضح ضوابط التعامل الشرعى مع الشاذ الجنسى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر مستجدات الأوضاع الميدانية بالضفة الغربية

وزير الأوقاف الفلسطينى: الاحتلال يحاول السيطرة على أكبر قدر من الأراضى الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| اقتصاديون لـ"الدستور" توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

"إمام ممكن يرجع".. الجناينى يحسم قضية رحيل زيزو عن الزمالك

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها كونها عصب المجتمع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة