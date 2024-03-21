علي جمعة: مليارات الدولارات تدفع لدعم الشواذ جنسيا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه في الثمانينات كانوا يستخدمون كلمة الشذوذ الجنسي كمصطلح، ويدعون إنه مباح، وقولنا لهم "كيف يكون شذوذ يعنى انحراف ويكون مباح".

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج “نور الدين”: "وراء دعاوى إباحة الشذوذ مليارات تنفق، وضغطوا على إحدى الكنائس الكبرى، فيوجد ١٠٥ كنيسة كبرى منهم ٢ أو ٣ يدعمون الشذوذ مقابل مليارات تدفع، والبقية يرفضون لأنه مخالف للأحكام وعمارة الأرض والتقوى وعبادة الله".

وتابع: "الدعوى للشذوذ هجوم على كل الأديان، وهو عمل نموذج للبشرية فيه الحرية المطلقة والنسبية المطلقة، والمسواه المطلقة، فلما دخلنا على النت اكتشفنا أن ٥٠ الف بحث يقول إن الشواذ غصب عنهم، و٣٠ ابحاث بتقول انحراف وفاحشة وقلة أدب وخيانة، وده وراه مليارات علشان يعملوا مقلب فى الناس علشان يقولوا ده مظلوم ويصعب عليه،مع إن ده دجل".



فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.