علي جمعة: الحيوانات ليس فيها شذوذ جنسي

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال سيدة يقول: "أنها تعيش فى بلاد الغرب وغالبًا ما يحاولون إقناعى أن الشذوذ موجود أصلا في الطبيعة والحيوانات، فكيف أرد عليها وهي غير مسلمة؟".

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"،: "ليس فى الطبيعة فى الشذوذ مفيش شدوذ عند الحيوانات ولا الأسد ولا القرد ولا النمر. الشذوذ موجود عند حشرة اسموها الفويسقة، من ضمن ٢٧ ألف حشرة وهذا امر للموعظة، وليس للتقليد".

وتابع: "زمان عندنا فى مصر يقولك فلان ده خنذاور، لان الخنزير عنده اخلاق لا يجيب ان نتخلق بها، لكن الحصان والكلب عندهم وفاء لاصحابهم".



فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.