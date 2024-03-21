الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. سامح يعترف لياسين: "ما قتلتش علي"

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

خربتها وارتحت؟ ضيعت نفسك وضيعتنا وخربت بيوتنا؟ هكذا بدأ الفنان محمد علاء جمايكا الذي يقوم بدور ياسين الغول في مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حديثه مع أخيه سامح الغول، وهو يلومه على قتله لـ علي ضرغام، متسائلا: قتلت علي ليه رد عليا؟.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب

وجاء الرد غير المتوقع من سامح الغول، الذي أكد لياسين أخيه أنه لم يقتل علي، بقوله: والله العظيم ما قتلته، ومكنتش أقصد، لياهجمه ياسين: بقصد أو بدون، ايه اللي بينك وبينه عشان تقتله؟ فيعترف سامح له أنه وعلي كان يجمعهما عمل واحد، وهو تعاون مشترك لإرسال بضاعة لأشخاص من الخارج يريدون فتح سوق بمصر، لكن على بحسب حديث سامح، استولى على البضاعة وخدع سامح وأخذ البضاعة في مخازن آل ضرغام، وبلغ سامح أنه سيعطيه نصيبه عند بيع البضاعة، رغم أن هذا لم يكن اتفاقهم، فغضب سامح وحدث المشاجرة لكنه لم يقصد قتله.

وظل سامح يقسم كثيرا أنه لم يقتل علي ويؤكد لياسين هذا، واعترف باكيا أن اخطاؤه كثيرة، لكنه لا يفكر أبدا في قتل أحد ولم يفعلها، فاحتضنه ياسين بعدما سمع منه.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

يعرض الحلقة الـ11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

سي بي سي، سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد علي رزق، منال سلامة، عايدة فهمي، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

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