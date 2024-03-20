الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. سميحة تطلب من إسماعيل الغول زيارة سامح

جانب من أحداث مسلسل
جانب من أحداث مسلسل صيد العقارب

حاولت الفنانة سيمون التي تقوم بدور "سميحة" في مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تقنع زوجها الفنان رياض الخولي الذي يقوم بدور "إسماعيل الغول"، بزيارة ابنها "سامح" الهارب بعد قتله لـ علي الذي قام بدوره الفنان محمود عبدالمغني.

أحداث مسلسل صيد العقارب

ورفض إسماعيل الغول طلب زوجته، لأنه لا يريد لفت الانتباه لمكان سامح، حتى أنه قال لها أنه أعطى أوامر لمعتز بركن سيارته بعيدا عن المكان الذي يستقر فيه سامح حتى لا ينكشف أمرهم، فتطلب منه أن تطمئن على حياته وأكله وشربه وأنه لا يحتاج لأي شيء، فيؤكد لها إسماعيل الغول أنه يهتم به ولا شك في ذلك لأنه أولا وأخيرا ابنه.

وأراد إغلاق الأمر معها حتى لا تشغل بالها كثيرا بما يمر به سامح، لأنه بهذه الطريقة في أمان ولا يريد لفت الأنظار له، حتى لا يكشف أمرهم عائلة حسن ضرغام.

موعد عرض مسلسل “صيد العقارب" الحلقة 10

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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