مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. عايدة تقنع تامر بالعودة لـ"ولاء": أنا وانت لينا ثأر

مسلسلات رمضان 2024..

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق التي تقوم بدور "عايدة"، في مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحثها وهدفها في الأخذ بثأر أخيها "علي" الذي قتله سامح الغول، فأتت بـ "تامر" طليق "ولاء الغول"، والذي أيضا فقد عينه بسبب سامح الغول.

مسلسل صيد العقارب

وظلت عايدة تصر على موقفها من إقناع تامر، أن يتحد معها ويتكاتف، حتى يأخذ حقه من عائلة الغول التي تسببت في فقدانه لعينه، ولتأخذ هي ثأر أخيها، مذكرته بموقف علي معه ومساندته له، ليقول لها: علي كان راجل جدع، وانا اكتشفت قذارة عائلة الغول قبلكم كلكم بس انتم كنتم حبايب، فتجيبه عايدة: كنا حبايب، بس دلوقت بينا تار، وانت ليك عندهم تار، ولا نسيته؟

أحداث مسلسل صيد العقارب

وأكدت عايدة لـ "تامر" أن "ولاء" مازالت تحبه، ولكن عائلة الغول لا تعطيها الفرصة للرجوع، معقبة: بيزنوا على ودانها عشان مترجعش، وكمان سمعت إنهم مسيبين عليها واحد اسمه معتز بيشتغل في الشركة، وبيقولوا انه مبيسبهاش لا ليل ولا نهار"، ليقول لها تامر أنه لا يهتم لهذا الأمر، ترد عليه: مش مقتنعة، ومتأكدة إنك بتحبها زي ما بتحبك، وأنا ممكن أساعدك، ليتعجب من مساعدتها، فتوضح له أنها تريد الكثير من وراء ذلك من ولاء، منها أسرار شركة والدها إسماعيل الغول وسميحة زوجة أبيها ومعتز الذي يعمل بالشركة، وذلك من أجل أن يأخذ كلاهما ثأره.

موعد عرض مسلسل “صيد العقارب" الحلقة 10

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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