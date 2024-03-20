الذكاء الاصطناعي.. كيف تساعد الدول النامية على تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة؟ (فيديو)

أبرز د.عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستشار كلية كامبريدج الدولية الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في تطوير المجتمعات وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا.

أضاف غنيم خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا متسارعًا، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد أبرز معالم الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقها دكتور كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشاد غنيم بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن البلاد تحتل المركز الأول إفريقيًا في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الإنسانية، مضيفًا أن الحكومة المصرية حققت إنجازات ملموسة في هذا السياق، خاصةً بعد إطلاق مبادرة التحول الرقمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تطرق إلى الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، حيث تم إنجاز ١٤ مدينة تُدار بالكامل بواسطة تقنيات رقمية، تساهم في تحسين وسائل النقل ومراقبة الأمن، ومعالجة التلوث البيئي، مؤكدًا على الأثر الإيجابي لهذه التطبيقات في خدمة المجتمع المصري بأسره وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة.