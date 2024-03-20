الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالوهاب غنيم يحذر من استخدام الوجه السيئ لـ"الذكاء الاصطناعى" (فيديو)

عبد الوهاب غنيم
عبد الوهاب غنيم

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، إن المتبقي من القرن الحالي هو زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك مع اختلاف التطبيقات الرقمية التي ستظهر في الآونة المقبلة. 

وأضاف غنيم خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الثورة الصناعية الرابعة وأهمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستغير شكل العالم وشكل المنتجات وأساليب الإنتاج، قائلا: أعتقد أن الأجيال القادمة ستشهد عالما مختلفا تماما عما نعيشه الآن".

وأشار إلى أننا نعيش الآن في عصر التكنولوجيا المتقدمة، لكن القادم سيكون شيئا مختلفا بشكل تام، محذرا من إساءة استخدام الجانب السيئ من التكنولوجيا؛ لأن عواقبه ستكون جسيمة.

مال وأعمال اكسترا نيوز عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى الذكاء الاصطناعي

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