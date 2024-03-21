مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. الخادمة تفجر مفاجأة بشأن مقتل محمود الرفاعى

مسلسلات رمضان 2024

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 بمشهد مثير وهي خادمة “عبد الحميد” الذى يجسد شخصيته الفنان سيد رجب التي اخبرته بأنها تحلم يوميا بكوابيس بعد قتلها لـ"محمود الرفاعي" والد ياسين، بسبب ما طلبه منها “عبد الحميد” .

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 10

بدأت احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد اطلاق النار على “داليا” دنيا المصري، يوم زفافها على “فاروق” احمد رزق، ويكتشف “عبد الحميد” ان الذي اطلق النار هو ابن “جابر” الذي يقوم بعملية تنقيب الاثار في منزله وهدده “فاروق” بألا يستخرج اثار دون اذنه مرة أخرى، وان يتقاسم معه القطع الاثرية.

في مشهد آخر رفض “فاروق” طلب زوجته “داليا” بالسفر إلى الخارج ليعيشا حياة مستقرة، وأصر على استمرار العائلة وأن يكون كبيرها رغم عدم وجود أحد مجتمع في العائلة.

وقرر “ياسين” أمير كرارة مغادرة منزل “سامية” ميرنا جميل بعد سرقة أخيها الذهب الذي احضرته طليقته له، وحاولت سامية إقناعه بالتراجع عن قراره ولكنه يغادر المنزل ويسير في الشارع بلا هدف ولا يعرف إلى أي مكان سيذهب إليه.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور احداث مسلسل بيت الرفاعي حول صراعات كبيرة بين ابناء الرفاعي بسبب جريمة قتل لكبير العائلة وعلى الميراث الذي كتبه لأحد الابناء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة المسلسل بجانب امير كرارة، نخبة من الفنانين منهم احمد رزق وسيد رجب ودنيا المصري وميرنا جميل وملك قوره ورحاب الجمل وغيرهم، واخراج احمد جلال.