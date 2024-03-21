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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 11.. صدمة في معسكرات السلاجقة وآلموت تنتفض

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 11

تبدأ أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 11، باندلاع الحرب بين الحشاشين وجيش الدولة السلجوقية، بعد هجوم مباغت شنه أتباع حسن الصباح على معسكرات فرق استطلاع  السلاجقة المتمركزة على بعد أمتار من قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 11

لم يفلح الحصار الشديد المفروض من قبل قوات السلاجقة فى إضعاف قوة الحشاشين، أو الضغط على أتباعهم وأنصارهم من كبار الرعاة والقبائل المجاورة للقلعة، لمعرفة مداخل ومخارج القلعة وعدد القوات والعتاد بها، بل ظل حسن الصباح خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، واثق من النصر واعتمد فى خطته لصد هجوم السلاجقة على الخداع سواء من خلال اختيار توقيت الهجوم أو الاستعانة باتباعه من القبائل المجاورة لتضليل قائد جيش السلاجقة أرسلان تاش، بشأن المعلومات المتعلقة بعدد وعتاد قوات الحشاشين خلف أسوار قلعتهم.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تتناول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

مسلسل الحشاشين موعد عرض وإعادة الحلقة 11

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أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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