الخميس 21 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "الحشاشين" ملخص الحلقة 10.. دولة الظلام على أعتاب أول انتصاراتها

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين..  يدور ملخص الحلقة 10 حول أول مواجهة عسكرية بين دولة الظلام التى يتزعمها حسن الصباح وجيش الدولة السلجوقية، على أعتاب قلعة آلموت، حيث يخطط ”الصباح” لتوجيه ضربه قاسمة للسلطان السلجوقى وتحقيق أول انتصار لدولته يكسبه ثقة أتباعه.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 10

بدأت الحرب تدق طبولها، بعد تقدم قوات الجيش السلجوقى على بعد ليلة واحدة من مقر قلعة الحشاشين، بقيادة أرسلان تاش، الذى يحاول التقصي عن مداخل ومخارج القلعة وعدد القوات والعتاد بها، عن طريق الرعاة والقبائل المجاورة للقلعة.

وفى المقابل وضع الصباح خطة الهجوم على جيش السلاجقة، من سماء القلعة لتطير أسهم جهنم على جيش الظالمين، ومن باب القلعة الخفى يتحرك حراس جيش المؤمنين فى وقت الغفلة، ومن الأطراف البعيدة يأتى المدد على يد باقى المؤمنين.

مسلسل الحشاشين

على الجانب الآخر، يواصل الإمام أبو حامد الغزالى، معركة الفكرية ضد الطائفة الباطنية، لكن يعترض على تحويل تلك المواجهة إلى صدام واشتباك مع أتباعها من الباطنين، موجهًا تلاميذه إلى ضرورة مواجهة الأفكار الباطلة بالحجة والمنطق والدليل، وليس بالتعذيب والإهانة، ففكرة واحدة باطلة أخطر ألف مرة من الطاعون.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 في 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

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أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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