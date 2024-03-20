مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. علقة موت لـ"شاب باطنى" و"الإمام الغزالى" يتدخل بتصرف مفاجئ

مسلسلات رمضان 2024..

تحدث مواجهة جديدة بن تلاميذ الإمام الغزالى وأحد أتباع مذهب الإسماعيلية الباطنية، ضمن مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 10، ويتطور الأمور إلى الاشتباك معه وضربه ضربًا مبرحًا أمام ساحة المسجد، لكن الإمام الغزالى يخرج عليهم ويفاجئهم برد فعل غير متوقع.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 10

يهرع الإمام أبو حامد الغزالى نحو تجمع الشباب مطالبًا إياهم بالتوقف عما يفعلون، مستائلًا عن سبب الاعتداء على الشاب الآخر، ليرد أحدهم: ده باطنى لعين، لن نتركه إلا جثة، انتقد الغزالى ذلك التصرف، موجها حديثه لهم: لما شخص ينحرف عن الحق هل نعلمه ونهديه أم نضربه ونهينه ويبقى له ثأر وانتقام، انا بهاجم أفكار الباطنين بالعلم والدليل والحجة، وليس بالتعذيب والإهانة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

وجه “بيجام" الشاب الباطنى حديثه إلى الغزالى بعدما أنقذه من التعذيب: خوفى من الوقوع فى يدك أكبر من خوفى من عذاب ربنا، لأنك أكبر عدو لنا.. ليرد الغزالى: أنا كاره للفكرة الباطلة، يا شباب لازم تعرفوا أن فكرة واحدة باطلة أخطر ألف مرة من الطاعون، وأن الشباب المضحوك عليهم لازم تفهموهم بالدليل القاطع، واللي يقدر يرجع نفس لطريق الحق كأنما أحياها، وواصل حديثه لتلاميذه: بيجام فى ضمانتى حتى لا يقربه أحد بأذى مجددًا.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 11 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.