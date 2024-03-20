الخميس 21 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. "الجنة" مكافأة "الصباح" لمقاتليه أمام جيش السلاجقة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

 مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. يشتد حصار جيش السلاجقة حول قلعة آلموت، ردًا على أعمال حسن الصباح وجماعته، التي أثارت غضب السلطان ملكشاه ووزيره.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

ضخامة عدد وعتاد جيش السلاجقة أثار الخوف فى قلوب أتباع حسن الصباح، لكن الأخير ألقى خطبة كانت حافزً لأتباعه.

وقال فيها: اعلموا يا شباب الجنة، أن الله لم يأذن لى بالظهور أمامك إلا لنبأ عظيم وبشرى أعظم.. خبرنى مولانا الإمام عن مولانا الشهيد عن ربنا أننا سننتصر، وينسحب جيش السلاحقة مهزومين.. واعلموا أن مفتاح الجنة كان مفتاح مولانا الإمام لى، ادخل فيها من أشاء ولقد استأذنته أن ادخلكم أجمعين، النصر له علامات وخطوات وخطة، أولها رؤيتكم لى، وثانيها أنكم سمعتمونى، وثالثها تنفيذ أوامرى.

مسلسل الحشاشين

الحلقة العاشرة مسلسل الحشاشين

ووضع الصباح خطة الهجوم على جيش السلاجقة: من سماء القلعة تطير أسهم جهنم على جيش الظالمين، ومن باب القلعة الخفى يتحرك حراس جيش المؤمنين فى وقت الغفلة، ومن الأطراف البعيدة يأتى المدد على يد باقى المؤمنين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

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ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

 

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