مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. نبات السحر داخل القلعة وعرافة الظلام تظهر من جديد

مسلسلات رمضان 2024..

نبات السحر هو كلمة السر فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، ووسيلة الترغيب التى سيستخدمها حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين فى تخدير أتباعه وإيهامهم بجنته المزعومة خلف أسوار قلعة الموت الحصينة، فى جنة الحشاشين السمع والطاعة فرض على كل الأتباع، والخيانة ثمنها الدم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

عرفت النبتة السحرية طريقها إلى أتباع حسن الصباح، على يد زيد ان سيحون، الذراع اليمنى للصباح، الذى عثر عليها أثناء هروبهم من مدينة أصفهان إلى قلعة آلموت، أمسك بها “سيحون” فرحًا، وهو يصفها بقوله: نبات السحر، نبات العالم التانى، يأكل منه الحصان يمشى به أياما وليالى بلا تعب، أما أنت لو تحرقه وتشم دخانه تطير مع الدخان زى ما أنت عايز وتحلم، زى ما أنت عايز، عايز بساتين وجناين تروح، عايز قصور وجوارى تروح، عايز تروح الجنة تروح".

مسلسل الحشاشين

فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة السابقة، ظهرت “الصباح"منشغلًا بتحضير النبات السحرى “الحشيش” وحرقه، ليتصعد منه دخان، وفى تلك الأثناء تظهر عرافة الظلام أمام زعيم الحشاشين حاملة رسالة جديدة له، تتكشف تفصيلها مع الحلقات القادمة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.