الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. نبات السحر داخل القلعة وعرافة الظلام تظهر من جديد

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 10

نبات السحر هو كلمة السر فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، ووسيلة الترغيب التى سيستخدمها حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين فى تخدير أتباعه وإيهامهم بجنته المزعومة خلف أسوار قلعة الموت الحصينة، فى جنة الحشاشين السمع والطاعة فرض على كل الأتباع، والخيانة ثمنها الدم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

عرفت النبتة السحرية طريقها إلى أتباع حسن الصباح، على يد زيد ان سيحون، الذراع اليمنى للصباح، الذى عثر عليها أثناء هروبهم من مدينة أصفهان إلى قلعة آلموت، أمسك بها “سيحون” فرحًا، وهو يصفها بقوله: نبات السحر، نبات العالم التانى، يأكل منه الحصان يمشى به أياما وليالى بلا تعب، أما أنت لو تحرقه وتشم دخانه تطير مع الدخان زى ما أنت عايز وتحلم، زى ما أنت عايز، عايز بساتين وجناين تروح، عايز قصور وجوارى تروح، عايز تروح الجنة تروح".

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏شطرنج‏‏
مسلسل الحشاشين

فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة السابقة، ظهرت “الصباح"منشغلًا بتحضير النبات السحرى “الحشيش” وحرقه، ليتصعد منه دخان، وفى تلك الأثناء تظهر عرافة الظلام أمام زعيم الحشاشين حاملة رسالة جديدة له، تتكشف تفصيلها مع الحلقات القادمة.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏إضاءة‏‏
مسلسل الحشاشين
قد تكون صورة ‏شخص واحد‏
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة من الحشاشين الحشاشين الحلقة العاشرة الحشاشين الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. الصباح فى مواجهة جيش السلاجقة.. فمن ينتصر؟

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 9.. إعلان الحرب على الطائفة و"آلموت" تتأهب

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة